Kadınlar Basketbol Süper Lig

Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş’a 80-48 mağlup oldu.
Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 80-48 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 32 sayı farkla yenik ayrıldı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Şahin, Niyazi Yasin Kahraman, Münevver Özemre
Beşiktaş: İrem Naz Topuz (4), Jakbsone (3), McCall (21), Johnson, Melek Uzunoğlu (2), Şelale Kepenç (4), Ceyda Necmiye Bekar (4), Draşkiçeviç (3), İlayda Güner (10), Özge Yavaş (12), Elif Bayram, Simmons (17)
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy (8), Dilara Tongar (1), Brooque Williams (11), Sevgi Tonguç (3), Egle Sventoraite (8), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (4), Gökçe Doğan, Gizem Tüzün (6), Farhiya Abdi (7), Helin Boybeyi
Periyotlar:
1. Periyot: 19-4 (Beşiktaş lehine)
2.Periyot: 39-19 (Beşiktaş lehine)
3.Periyot: 56-35 (Beşiktaş lehine)