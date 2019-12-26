Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.
hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup ederek ligdeki 6 galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve 5 sırada yer aldı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa (3), Ayşegül Aladağ (11), Kübra İmren Siyahdemir (15), Ann Wauters (6), Luca Ivankovic (12), Burkex (29), Beril Albayrak (2), Gülse Uğur (4)
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (2), Ezgi Manlacı, Williams (34), Gizem Yavuz (5), Grigalauskyte (10), Nazlı Bircan Gökdemir (2), Gamze Takmaz (3), Anigwe (20), Melek Yusufoğlu
Periyotlar:
1. Periyot: 25-23
Devre: 40-44
3. Periyot: 64-58
5 Faulle Çıkan: Gamze Takmaz (İzmit Belediyespor)