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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11.

hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup ederek ligdeki 6 galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve 5 sırada yer aldı.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda Esen


Bellona Kayseri Basketbol: Perisa (3), Ayşegül Aladağ (11), Kübra İmren Siyahdemir (15), Ann Wauters (6), Luca Ivankovic (12), Burkex (29), Beril Albayrak (2), Gülse Uğur (4)


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (2), Ezgi Manlacı, Williams (34), Gizem Yavuz (5), Grigalauskyte (10), Nazlı Bircan Gökdemir (2), Gamze Takmaz (3), Anigwe (20), Melek Yusufoğlu


Periyotlar:


1. Periyot: 25-23


Devre: 40-44


3. Periyot: 64-58


5 Faulle Çıkan: Gamze Takmaz (İzmit Belediyespor)

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