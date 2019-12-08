İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.


Salon: Servet Tazegül Spor Salonu


Hakemler: Egemen Ercan, Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck (19), Gökşen Fitik (6), Meltem Avcı (6), Bentley (12), Marginean (10), Manso (21), Feride Şevval Akalan, İlayda Güner (8)


Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ (13), Gülse Uğur, Luca Ivankovic (23), Barbee (10), Burke (17), Beril Albayrak (1), Kübra İmren Siyahdemir (7), Ann Wauters (5)


Periyotlar:


1. Periyot: 21-21


Devre: 37-37


3. Periyot: 57-59


Beş faull: Marginean, Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.