Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Egemen Ercan, Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck (19), Gökşen Fitik (6), Meltem Avcı (6), Bentley (12), Marginean (10), Manso (21), Feride Şevval Akalan, İlayda Güner (8)
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ (13), Gülse Uğur, Luca Ivankovic (23), Barbee (10), Burke (17), Beril Albayrak (1), Kübra İmren Siyahdemir (7), Ann Wauters (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 21-21
Devre: 37-37
3. Periyot: 57-59
Beş faull: Marginean, Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)