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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 50 - Öznur Kablo Fenerbahçe: 71

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19.

hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile Öznur Kablo Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı lider Fenerbahçe 21 sayı farkla 50-71 kazandı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir


Bellona Kayseri Baksetbol: Kitja Laksa 5, Melis Gülcan 6, Maja Miljkovic 11, Esra Ural Topuz 9, Glory Johnson 5, Kalani Brwon 8, Sevgi Tonguç 4, Ayşegül Günay Aladağ, Gülse Uğur 2


Başantrenör: Ayhan Avcı


Öznur Kablo Fenerbahçe: Kiah Stokes 4, Aline Lagupova 8, Satou Sabally 12, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Cecilia Zandlasini 8, Jasmine Thomas 18, Sevgi Uzun 9


Başantrenör: Victor Lapena


1. Periyot: 4-16 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 17-36 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 33-65 (Fenerbahçe lehine)

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