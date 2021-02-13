Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 50 - Öznur Kablo Fenerbahçe: 71

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19.
hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile Öznur Kablo Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı lider Fenerbahçe 21 sayı farkla 50-71 kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir
Bellona Kayseri Baksetbol: Kitja Laksa 5, Melis Gülcan 6, Maja Miljkovic 11, Esra Ural Topuz 9, Glory Johnson 5, Kalani Brwon 8, Sevgi Tonguç 4, Ayşegül Günay Aladağ, Gülse Uğur 2
Başantrenör: Ayhan Avcı
Öznur Kablo Fenerbahçe: Kiah Stokes 4, Aline Lagupova 8, Satou Sabally 12, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Cecilia Zandlasini 8, Jasmine Thomas 18, Sevgi Uzun 9
Başantrenör: Victor Lapena
1. Periyot: 4-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 17-36 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 33-65 (Fenerbahçe lehine)