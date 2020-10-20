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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Nesibe Aydın Basketbol: 70

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 5.

haftasında sahasında oynadığı Nesibe Aydın Basketbol maçını 62-70'lik skorla mağlup noktaladı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Mehmet Şahin, Mustafa Akıllıoğlu, Halit Erbaş


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisagde, Melis Gülcan 11, Mikiah Cheryl Harrigan 19, Esra Ural Topuz 11, Tyasha Pearl Desiree Harris 15, Sevgi Tonguç 6, Gülse Uğur


Nesibe Aydın Basketbol: Katsiaryna Snytsina 12, Sheylani Marie Peddy 7, Melike Tuğba Oral 3, Ruth Cecilia Hebardx 24, Harika Gözde Eldaş 12, Merve Uygül, Büşra Akgün 10, Hülya Çoklar 2, Zsofia Simon


1. Periyot: 15-22 (Nesibe Aydın lehine)


Devre: 30-39 (Nesibe Aydın lehine)


3. Periyot: 44-58 (Nesibe Aydın lehine)

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