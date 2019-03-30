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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, sahasında oynadığı İstanbul Üniversitesi maçını 80-76 kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, sahasında oynadığı İstanbul Üniversitesi maçını 80-76 kazandı.



Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Hüseyin Çelik Ahmet Murat Arıkanlı Anıl Veziroğlu


Bellona Kayseri Basketbol: Maja Miljkovic 5, Gizem Sezer 5, Luca Ivankovicx 21, Melike Oral 12, Gamze Takmaz 7, Aysun Yararbaş 4, Fatma Dikmen 8, Maryam Gültekin 14, Ezgi Manlacı 2, Derya Kavak 2, Cansu Çolak


Antrenör: Ayhan Avcı


İstanbul Üniversitesi: İlayda Güner 6, Yasemin Güneş 11, Feride Akalan 18, Gülse Uğur 16, Imani Watkins 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Kardelen Gezgin 9, Eylül Minez 6, Aminata Fall, Meltem Topaloğlu, Hande Güven 4


Antrenör: Emre Özsarı


1. Periyot: 20-11 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


Devre: 33-28 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


3. Periyot: 59-48 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


5 Faul: Kardelen Gezgin (İstanbul Üniversitesi)

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