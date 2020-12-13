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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta’yı 91-87 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol kendi evinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-87 yendi.


Karşılaşmanın ilk dakikalarında Bellona Kayseri Basketbol 7-2 öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un sayılarına karşılık vererek art arda bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un sert savunmasına rağmen skoru 21-19'a kadar getirdi. İlk çeyrek 25-21 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.


İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bellona Kayseri Basketbol etkili savunmasıyla Beşiktaş'ın potadan boş dönmesini fırsat bilerek aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İkinci periyotta da Beşiktaş hücumda sayı bulmakta zorlandı ve periyot 49-40 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.


Üçüncü periyotta Beşiktaş rakibine karşı baskısını arttırarak skoru 54-54'ge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı koruyamadı ve çeyrek 60-58 tamamlandı.


Son periyotta Beşiktaş üst üste bulduğu üçlüklerle 71-66 öne geçti. Son saniyelere 76-78 öne giren Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. Harrggan'ın attığı sayı ile son periyot 78-78 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.


Uzatmalarda Bellona Kayseri Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Serbest atışlarda da sayı bulmakta zorlanan Kayseri ekibi son dakikada bulduğu üçlüklerle maçı 91-87 kazandı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Semih Vural, Sertan Kırklar, Nihat Çetin


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep 2, Melis 13, Ayşegül 14, Gülse, Harrigan 21, Kalani Brown 13, Gemelos 6, Esra 1, Tyasha Harris 21


Başantrenör: Ayhan Avcı


Beşiktaş HDI Sigorta: Senay, İremnaz, Melisa 6, Alvarez 24, Elif 6, Nisa 2, Miadraşkiçeviç,


Bredford 36, İvankovic 13


Başantrenör: Mehmet Kabaran


1. periyot: 25-21 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


Devre: 49-40 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


3. Periyot: 60-58 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

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