Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 - Hatayspor: 94

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.
haftasında sahasında ağırladığı 94-93 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Brooque Williams (30), Egle Sventoraite (18), Helin Boybeyi (7), Destiny Slocum (24), Meltem Topaloğlu (2), Sevgi Tonguç (10), Derin Kaya, Gizem Tüzün
Hatayspor: Aaryn Willey (34), Maddalena Gorini (7), Büşra Akbaş (8), Ayşegül Günay Aladağ (5), Büşra Akgün (2), Bahar Çağlar Ökten (10), Kalani Brown (26), Elif Emirtekin (2)
Periyotlar:
1. Periyot: 21-19
Devre: 51-47
3. Periyot: 64-71