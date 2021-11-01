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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona kayseri Basketbol: 93 - Hatayspor: 94

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 3.

haftasında sahasında ağırladığı 94-93 mağlup oldu.



Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Murat Arıkanlı, Haldun Çoban


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Brooque Williams (30), Egle Sventoraite (18), Helin Boybeyi (7), Destiny Slocum (24), Meltem Topaloğlu (2), Sevgi Tonguç (10), Derin Kaya, Gizem Tüzün


Hatayspor: Aaryn Willey (34), Maddalena Gorini (7), Büşra Akbaş (8), Ayşegül Günay Aladağ (5), Büşra Akgün (2), Bahar Çağlar Ökten (10), Kalani Brown (26), Elif Emirtekin (2)


Periyotlar:


1. Periyot: 21-19


Devre: 51-47


3. Periyot: 64-71

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