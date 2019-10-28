Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşılaştı.
Normal süresi berabere biten maç 2 kez uzatmaya gitti. Kazanan Bellona Kayseri Basketbol oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: İbrahim Altuntaş, İzel Deniz Pehlivan, Eyyüp Ayhan
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay (11), Luca Ivanovic (21), Kennedy Valentine Burke (27), Kübra İmren Siyahdemir (2), Shacobia Barbee (14), Gizem Sezer (4), Sanem Gamze Zeren (5), Gülse Uğur (1), Klaudia Perisa (11)
Beşiktaş: Melek Uzunoğlu (3), Nisa Yalçın, Bahar Çağlar (14), Yvonne Marche Anderson (31), Deja Monet Middleton, Melisa Korkmaz, Elif Emirtekin (3), Katsiaryna Snytsina (25), Nina Bogicevic (15), Elif Bayram,
Periyotlar: 1.Periyot: 19-19 (Berabere) 2.Periyot: 27-12 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 16-24 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 15-22 (Beşiktaş lehine) 1.Uzatma Periyodu: 10-10 (Berabere) 2.Uzatma Periyodu: 9-4 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 46-31 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Normal Süre: 77-77 (Berabere)
5 Faul Alanlar: Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol) Yvonne Marche Anderson, Nina Bogicevic (Beşiktaş)