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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 64-68 mağlup oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligde üst üste 5.mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 4 sayı farkla kaybetti.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş


Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (5), Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (8), Brooque Williams (11), Egle Sventoraite (14), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi (5), Destiny Slocum (21),


İzmit Belediyespor: İdil Türk (8), Gülse Uğur (8), Melisa Korkmaz (14), Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopavo (6), Nirra Fields (18), Viktotia Mircheva (4), Kristina Jasmine Higgins (10)


Periyotlar:


1.Periyot:14-12


Devre:36-22


3.Periyot:48-44

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