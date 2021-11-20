Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 64-68 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligde üst üste 5.mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 4 sayı farkla kaybetti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (5), Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (8), Brooque Williams (11), Egle Sventoraite (14), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi (5), Destiny Slocum (21),
İzmit Belediyespor: İdil Türk (8), Gülse Uğur (8), Melisa Korkmaz (14), Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopavo (6), Nirra Fields (18), Viktotia Mircheva (4), Kristina Jasmine Higgins (10)
Periyotlar:
1.Periyot:14-12
Devre:36-22
3.Periyot:48-44