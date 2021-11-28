Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 6.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 89-63 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bugün deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 26 sayı farkla kaybetti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Binbir, Haldun Çoban
OGM Ormanspor: Hilal Halaç, Danielle Marie Robinson (14), Gökşen Fitik (13), Nilay Kartaltepe, Sevgi Uzun (20), Meltem Avcı (4), Teaira Mc Cowan (18), Damla Gezgin (11), Nazlı Bircan Gökdemir (2), Soana Angelina Lucet (7)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Toplaoğlu (3), Sevgi Tonguç (5), Brooque Willams (8), Egle Sventoraite (26), Helin Boybeyi, Destiny Slocum (21), Ece Su Dinçer
Periyotlar: 1.Periyot:30-12 (OGM Ormanspor lehine) Devre: 47-34
(OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 66-47 (OGM Ormanspor lehine)