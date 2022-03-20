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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol takımı, Bursa deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısını 34-42 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, salondan 64-89 galip ayrıldı.



Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın Keskin


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca (3), İlemnur Akgengin (7), Merve Arı (7), Duygu Özen (7), Gonca Karataş, İrem Sözen (6), Saranda Dacı (2), Ferda Yıldız, Sudenur Bayrak, Victoria Ayo (13), Mae Doyle (19), Tuğçe Turus


Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy (8), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (3), Gökçe Doğan (8), Sevgi Tonguç, Dilara Tongar (9), Christia Williams (15), Farhiya Abdi (11), Egle Sventoraite (20), Gizem Tüzün (12), Helin Boybeyi (3)


Periyotlar: 1.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


Devre: 34-42 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)


3.Periyot: 42-66 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

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