Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.
Müsabakayı sarı lacivertli ekip 96-58 kazandı.
Salon: Metro Enerji Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Yiğit Emre Şimşek, Sibel Koç
Fenerbahçe: Satou Sabally (17), Manolya Kurtulmuş (13), Olcay Çakur Turgut (9), Şernife Alperi Onar (10), Elizabeth Williams (6), Çağla Karatekin (2), Selin Gül, Kayla Renae (19), Banu Şimşek (6), Ayşe Yılmaz (3), Bria Nicole Hartley (11)
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy (16), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (3), Gökçe Doğan (2), Sevgi Tonguç (1), Dilaga Tongar (3), Christia Williams (13), Farhiya Abdi (12), Egle Sventoraite (7), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi (1)
Periyotlar:
1.Periyot: 28-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-46 (Fenerbahçe lehine)