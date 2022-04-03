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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24.

hafta maçında karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçı konuk ekip BOTAŞ 78-92 kazandı.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukan Kalyon


Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy (17), Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu (6), Gökçe Doğan (3), Feray Dalkılıç, Sevgi Tonguç, Dilaga Tongar (5), Christia Williams (24), Farhiya Abdi (12), Egle Sventoraite (11), Gizem Tüzün, Helin Boybeyi


BOTAŞ: Jelena Dubljevic (20), Ayşegül Günay Aladağ (9), Hatice Pelin Gülçelik (2) Ayşe Cora (18), Işıl Alben (5), Sehernaz Çidal (8), Tilbe Şenyürek (6), Aja Jurjane, Jazmine Elizabeth Davis (24)


Periyotlar:


1.Periyot: 16-36 (BOTAŞ lehine)


Devre: 41-48 (BOTAŞ lehine)


3. Periyot: 59-68 (BOTAŞ lehine)

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