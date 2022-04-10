Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol ligin 25.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 10 sayı farkla 71-61 mağlup oldu.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hande Öztürk, Uğur Akyıldız
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, La Tanya White (24), Elina Babkina (12), Derin Yaya (8), Melike Tuğba Oral (7), Alexis Sade Prince (16), İncü Güçlü (2), Tuğçe Murat (2)
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Marie Peddy (12), Zeynep Öyk Kalbisağde (3), Meltem Toplaoğlu (7), Dilara Tongar (10), Brooque Willams (8), Farhiya Abdi (2), Egle Sventoratie (15), Gizem Tüzün (4),
Periyotlar: 1.Periyot:25-10 (Çankaya Üniversitesi lehine)
Devre: 38-28 (Çankaya Üniversitesi lehine)
3.Periyot: 49-34 (Çankaya Üniversitesi lehine)