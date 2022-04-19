Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 - Galatasaray: 78

Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 26.
Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 78-72 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Can Mavisu, Mustafa Candemir Tabak, Burak Durmuş
Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy 15, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 7, Brooque Williams 23, Farhiya Abdi 9, Egle Sventoraite 11, Gizem Tüzün 2
Başantrenör: Ayhan Avcı
Galatasaray: Kaela Dawn Davis 10, Melis Gülcan 13, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Gizem Başaran Turan 4, Tina Krajisnik 27, Gizem Yavuz 2, Merve Aydın 2, Shante Marie Evans 4
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 24-19 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 43-34 (Bellona Kayseri lehine)
3. periyot: 60-50 (Bellona Kayseri lehine)