Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 - Beşiktaş: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2 sayı farkla 71-69 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Salon: Kadir Has Spor
Hakemler: Ali şakacı, Doğu Berk İnnal, Almila Kocabaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Shajuan Weaver 18, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Burcu Yağan 10, Mısra Albayrak 4, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Ezninne Josephine Kalu 20, Daugile Saraukaite 10
Beşiktaş: Dana Kiana Evans 28, Yağmur Kübra Taşar 2, Meltem Topaloğlu 7, İrem Naz Topuz 8, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 6, Mia Draskicevic, İnci Güçlü 5, Taya Davis Reimer 13
1. Periyot: 19-20 (Beşiktaş lehine)
Devre: 37-34 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 58-51 (Melikgazi Kayseri lehine)