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Kadınlar Futbol Ligi: Anadolu Yıldızları: 4 - Mezitli Mercanspor: 1

Türkiye Kadınlar 3.

Lig 8.Grup maçında Anadolu Yıldızları, sahasında Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Birtan Ekren, Yunus Emre Gerez, Fatihan Ayar


Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş, Melisa Gül Yılmazer, Sıla Yerlikaya, Fatma Güler, Ceyda Doğan, Büşra Tekik, İrem Nur Karakoç, Edanur İlbeyli, Esra Nur Kılıçkaya, Gizem Çetinkaya, Edanur Barış (Aleyna Andırma dk.85)


Mezitli Mercanlarspor: Eylem Özbütün (Tuğba Sevim dk.46), Güldane Aydoğan, Melisa Erol, Kadriye Örel, Derya Serin, Seher Çobanoğlu, Ayşegül Mercan, İlayda Elbasan (Fadime Özçelik dk.46), Zeliha Giden, Gamze Atamer, Melike Aydemir (Nisa Kerkez dk.52)


Goller: Gizem Çetinkaya (dk.5 ve 55), Esra Nur Kılıçkaya (dk.36), İrem Nur Karakoç (dk.57) (Anadolu Yıldızları) Derya Serin (dk.37 pen),(Mezitli Mercanlarspor)


Kırmızı Kart: Gizem Çetinkaya (dk.70) (Anadolu Yıldızları)

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