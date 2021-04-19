Kadınlar Futbol Ligi D Grubu 1.Hafta

Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Konak Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Gençlerbirliği ikinci maçında 21 Nisan'da Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi
Hakemler: Havva Nur Demir, Çiğdem Uslu, Elif Yılmaz
Konak Belediyespor: Rabia Civan, Didem aş, Sevinç Çorlu, Seval Kıraç, Sümeyra Kıvanç, Busem Şeker, Leyla İlter, Handan Kurğa (İlayda Salğar dk.25),Damla Bozyel, (Sinem Ayazma dk.33), Cansu Gürel, Selis Demirci (Nilay Gürerler dk.70)
Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, İrem Barut, (Melda Çetin dk.82), Narin Yakut, Dilan Aslan, Mine Okaytu, Elvin Kılınç, (Gülşen Urgun dk.90+6), Nazar Tanrısever, (Tuğba Doğan dk.82), Merve Aladağ, (Ayşegül Elif Hemit dk.90+6) Fatma Nur Şenses,(Şeyma Yücel dk.64) Nazlı Feride Aletirik, Zeynep Soyguncu
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Sevinç Çorlu, Leyla İlter (Konak Belediyespor) Nazlı Feride Aletirik, Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği)