Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1

Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-Siyahlılar gruptaki son maçını 24 Nisan'da Kocaeli Bayan Futbol Takımı ile oynayacak.

Stat: Antalya Emirhan Otel

Hakemler: Havva Nur Demir, Perihan Ece, Çiğdem Uslu

Karadeniz Ereğli Belediyespor: Özlem Gezer, Ayza Nazar Adalı, Nurdan Adak, Yasemin Başol, Berfin Yılmaz, Nazmiye Özsoy (Berfin Kara dk.6), Pelin Kıbrıs, İrem Yılmaz, Serra Can, Elanur Düz (Büşranur Türkoğlu dk.46), Dilara Sürül

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan, Melda Çetin, Narin Yakut, Dilan Aslan, Mina Okaytu, Elvin Kılınç, (Sultan Ayvalı dk.90+3), Nazar Tanrısever, (Şeyma Yücel dk. 84), Merve Aladağ, (Tuğba Doğan dk.36), Fatma Nur Şenses, Elmas Karakaya, (İrem Barut dk.84), Nazlı Feride Aletirik

Gol: Tuğba Doğan dk.36 (Kayseri Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Berfin Yılmaz (Karadeniz Ereğli Belediyespor) İrem Pehlivan, Nazar Tanrısever, Dilan Aslan, Narin Yakut, Melda Çetin (Kayseri Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Mine Okaytu dk.75 (Kayseri Gençlerbirliği)