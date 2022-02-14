Kadınlar Futbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele veren Kayseri Kadın Futbol ile Karagümrük Kadın futbol takımı karşı karşıya geldi.
Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Kadın Futbol ile Karagümrük Kadın futbol takımı karşı karşıya geldi. Kayseri Sümer Stadı'nda oynanan ve 9 golün atıldığı maçı Kayserispor 8-1'lik sonuçla kaybetti.
Stat: Sümer 2 Nolu
Hakemler: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema Çetin
Kayseri Kadın Futbol Kulübü: Senem Servet, Alina Mahmudova (Dk.83 İrem Karaday), İrem Barut, Aysun Muradova (Dk.77 Gülbahar Yıldız), Saniye Arslano, Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençsoy (Dk.71 Pınar Çeri), Lamia Alizade (Dk.46 Şeyma Yücel), Sona Rahimova, Rabia Koç (Dk.46 İlayda Karakaya), Elmas Karakaya
Karagümrük Kadın Futbol: Duygu Yılmaz (Dk.65 Ezgi Oral), Marija, Msipa , Şilan Aykoç (Dk.46 Dilek Enli), Özge Çamuroğlu, Elif Ataol (Dk.60 Ayçahan Tekmen), Derya Arhan, Ferda İpek (Dk.65 Betül Birgül), Milimu, Saratou Traorex, Bassira Toure (Dk.77 Gözde Uçar)
Goller: Şeyma Yücel Dk.85 (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Saratou Traore Dk.11, 25, 36 ve 88, Derya Arhan Dk.20, Bassira Toure Dk.49 ve 71, Milimu Dk.75 (Karagümrük Kadın Futbol)
Sarı Kartlar: İrem Barut (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Ayçahan, Dilek (Karagümrük Kadın Futbol)