Kadınlar Futbol Süper Ligi

Hafta erteleme karşılaşmasında Kayseri Kadın FK ile Dudulluspor Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın tek golünü konuk Dudulluspor 82. dakikada Tuana Naz ile buldu ve 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Rıza Öztürk, Tolga Selvi Kadir Çelikbaş

Kayseri Kadın Futbol: Melike Çalışkan, Canset Yiğit (Elif Hamit Dk.86 ?), Aysun Moradova, Alina Nahmadova, Saniye Aslano, Şeyma Yücel (İlayda Karakaya Dk.69), Pınar Çeri, Sona Rahimova, Yağmur Fatmanur (Gülbahar Yıldız Dk.86 ?), Rabia Behlül Koç (İrem Karadayı Dk.69), Mualla Karanfil (Gülşen Uygur Dk.84 ?)

Dudulluspor: Zerda Taşçı, Zeynep Okumuş, Samira Ghashies, Suhdenur Arpacı, Dilan Erkul, Defnesu Aldemir (Kimiya Noori Dk.72), Dilara Yılmaz (Doğa Selen Dk.89 ?), Tuana Yılmaz (Kübra Altıntaş Dk.90 ?), Tuana Naz, Berivan Akyüz (Hümeyra Şanver Dk.72), Ece Tütüncü

Gol: Tuana Naz (dk.82) (Dudulluspor)

Sarı Kartlar: Canset Yiğit, Pınar Çeri, İlayda Karakaya (Kayseri Kadın Futbol), Tuana Yılmaz, Dilara Yılmaz, Defnesu Aldemir (Dudulluspor)