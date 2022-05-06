Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0

Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı, sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
Müsabaka 0-0 sona erdi.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Turan Çelik, Erkan Kırçıl
Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet, Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Aslano (Dk.90+3 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Christine Nafula (Dk.90+3 Rabia Behlül Koç), Şeyma Yücel (Dk.65 Şeyma Gençay), Birsen Bozbal (Dk.88 Canset), Opa Clement (Dk.90 Gülşen Urgun)
Galatasaray Kadın FK: Büşra Kenet, Zehra Yılmaz, Queenth Daniels, Yaren Çetin, Didem Dülber, Milica Denda, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Dajana Spasojevic (Dk.75 Cemre Kara), Samia Adam, Elena Santos (Dk.46 Erva Karaovalı)
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Saniye Aslano (Kayseri Kadın Futbol), Yarenn Çetin (Galatasaray)
Kırmızı Kart Dk.78 Samia Adam (Galatasaray)