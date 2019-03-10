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Kadınlar Günü'ne özel konser

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir konser gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir konser gerçekleştirdi. Konseri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korosu verdi.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser ile devam etti. Konser, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlendi ve bu özel gün nedeniyle gerçekleşen konserde kadınlar sahne aldı.


Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu tarafından verilen konserde solo ve koro halinde birbirinden güzel türküler seslendirildi. Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki konser, salonu dolduran izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.

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