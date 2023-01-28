Kadınlar kooperatifler ile güçleniyor

Kayseri'de kurulan 23 kadın kooperatifinde çalışan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak hem ülke hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kadın kooperatiflerinin Türkiye'de önemli bir marka haline gelmesini istiyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehirde göreve başlamasıyla beraber kurulan kadın kooperatiflerine yenisi eklendi. Açılışı yapılan Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlarda geri dönüşümden elde ettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kooperatifin açılışına katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, satışta siftah yaparak, ürünler aldı. Kadınların ürettiği ürünlerin bulunduğu stantları tek tek gezen Vali Çiçek, 5 aylık bir süreç kadın kooperatiflerinin sayılarının arttığını söyleyerek, “Biz Kayseri'de 5 aylık bir süre içerisinde kadın kooperatifleri ile ilgili valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler ile birlikte bir seferberlik başlattık. İstedik ki, ticaret şehri olan Kayseri özellikle kadın kooperatiflerinde de Türkiye'de önemli bir marka haline gelsin ve her ilçemizde kadın kooperatifi kuralım. Her ilçemizde ürettiğimiz ürünlerle Türkiye'ye satışlar yapalım diye hayal ettik. 5 aylık süre içerisinde hem kooperatifin kurulacağı hem üretime başlayacağı hem de satışa geçeceğini beklememiştim. 5 aylık süre içerisinde hem 23 tane kooperatif kurulması hem atölyelerin oluşması hem de üretime geçmesi çok mümkün olan bir şey değildi. Kayserili kadınlar bunu başardılar” şeklinde konuştu.

Kadınların birbirinden değerli işler yaptığını söyleyen Çiçek, “Şuan kooperatifimizdeyiz. Burada 2 tane kooperatifimiz var. İkisi de birbirinden değerli işler yapıyorlar. Biri geri dönüşümden, diğeri tematik ürünler yapıyor. Kayseri valisi olarak bu çalışkan kadınlarla çalışmak ve Kayseri'ye bu kadar değer katan insanlarla beraber olmaktan çok mutluyum. İnanıyorum ki çok yakın zamanda şuan içerisinde olduğumuz kooperatif tüm Türkiye'ye satışlar yapacak. Çok farklı ürünler üretecek. Burası kadınların neler yapabileceğini tüm Türkiye'ye gösterecek” ifadelerini kullandı.

Açılışa, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve davetliler katıldı.