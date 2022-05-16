Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Yukatel kayserispor Kadın FK evinde Hatayspor’u 2-0 etti.
Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Yukatel kayserispor Kadın FK evinde Hatayspor'u 2-0 etti.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Bekir Doğan, Okan Taşköprü, Burak Turunç
Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci, Sona Rahımova, (Canset Yiğit dk.90+3 ?), Aybüke Aykul, Saniye Aslano, Alina Nahmadova, Adebesi Adetoun Dosumu, Aysun Muradova, Christine Nafula, Şeyma Yücel, (Rabia Behlül Koç dk.46), Birsel Bozbal, (Yağmur Ocak dk.80), Opa Clement Tukumbuke
Hatayspor: Nazym İsmailova, Anastasiya Kunitskaya, Hamide Şeylan, Anastasiya Sidarchuk, Aleyna Gültekin, İsabelle Carolina, Alesia Lynko, Emine İsen, (Hande Yavrum dk.65), Ezgi Yalçınkaya, Yuliya Duben, Semanur Arzık, (Nurselin Ray dk.49)
Goller: Opa Clement Tukumbuke (dk.27 ve 45) (Yukatel Kayserispor Kadın FK)
Kırmızı Kart: (Dk.90) Alesiya Lynko (Hatayspor)