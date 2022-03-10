Kadınlar Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Liginde mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı sahasında Konak Belediyespor’a 6-0 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Futbol Süper Liginde mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı sahasında Konak Belediyespor'a 6-0 mağlup oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, İbrahim Çolak, Esra Yılmaz (4.Hakem: Nail Berkant Sarıkaya)
Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet, İrem Barut, Aysun Moradova (Şeyma Yücel Dk.72), Alina Nahmadova, Saniye Aslano, Adebesi Dosumu (İrem Karadağ Dk.90 ?), Cristine Nafula (Rabia Behlül Dk.88 ?), Sona Rahimova, Birsen Bozbal (Pınar Çeri Dk.88 ?), Aybüke Aykul, Opa Clement (Cansel Yiğit Dk.90 ?)
Konak Belediyespor: Handan Kurga, Seval Kıraç, Maryam İbrahim, Precious Emuobor (Selis Demirci Dk.62), Ayah Majali, Funda Aydınalp (Berfin Elif Ceylan Dk.62), Didem Taş, Cansu Gürel, Busem Şeker (Mai Salem Swelkem Dk.67), Ugochi Emenayo (Nazlıcan Parlak Dk.67), Ceren Akkaya
Goller: İrem Barut (Dk.5 kendi kalesine) Funda Aydınalp (Dk.10), Seval Kıraç (Dk.24 ), Busem Şeker (Dk.62), Mai Salem Swelkem (Dk.72), Nazlıcan Parlak (Dk.77) (Konak Belediye)