Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1- Çaykur Rizespor: 0

Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Yukatel Kayseerispor Kadın FK Ligin 19.
haftasında evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u Cristine Nafula'nın golü ile 1-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Mustafa Soner Yüce, Serkan Yıldırım
Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci, Aybüke Aykut, Saniye Aslano, Alina Nahmadova, Gülşen Urgun, Sona Rahimova, Aysun Moradova, Adebisi Dosumu, Cristine Nafula, Mine Okaytu dk.90), Opa Clement, (Dk.90 Rabia Behlül dk.90) , Şeymanur Gencay, (Pınar Çeri dk.27), (Yağmur Ocak dk.90)
Çaykur Rizespor: Gülsüm Tunç, Merve Odabaşoğlu, Ayhsan Ahmadova, Şehriban Dülek, (Teona Bakradze dk.58), Lynn Harvey, Remziye Bakır, Gülsüm Aygün (Nazlı Feride dk.79), Demet Kılınç, (Zehra Acar dk.79), Vusala Seyfaddinova, Rebecca Covart, Beyza Kuşsan, (Mislina Gözükara dk.58)
Gol: Cristine Nafula dk.47 (Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Cristine Nafula, Gülşen Urgun, Pınar Çeri, Saniye Aslano (Yukatel Kayseri adın FK) Ayhsan Ahmadova, Mislina Gözükara (Çaykur Rizespor)