Kadınlar Süper Ligi: Sivasspor Kadın FK: 0- Kayserispor Kadın FK: 1

Kadınlar Süper Lig B Grubunda mücadele eden Yukatel Kayserispor Kadın FK, ligin 20.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Stat: 4 Eylül Spor Kompleksi
Hakemler: Bekir Doğan, Ahmet Konak, Kemal Doğan
Bitexen Sivasspor Kadın FK: Teona Sukhashvili, Zeynep Soyguncu, Esra Güzlük, Nino Chkhartishvili, Yorcelly İsoleth, Megi Ejibia, Büşra Yılmaz, Kader Şimşek, Tuğba Doğan, (Aslı Nazlı Bozkurt dk.85), Rana Gürlek, Figen Naçar
Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci, Aybüke Aykul, Saniye Arslano, Alina Nahmadova, Sona Rahimova, Aysun Muradova, (Yağmur Ocak dk.70), Adebesi Adetoun Dosumu, Christine Nafula, (Pınar Çeri dk.90), Opa Celement Tukumbuke, Şeyma Yücel, (Şeyma Gençay dk.70), Birsen Bozbal, (Gülşen Urgun dk.90)
Gol: Birsen Bozbal dk.17 (Yukatel Kayserispor Kadın FK)