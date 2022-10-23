Kadınlar Voleybol 1. Lig 1. Hafta

Kayseri Atletikspor sezona Beşiktaş Ceylan’ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.
Kayseri Atletikspor sezona Beşiktaş Ceylan'ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin ilk haftasında evinde Beşiktaş Ceylan'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı
Kayseri Atletikspor: Esra İnce, Deniz Emrelli, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L), (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
Beşiktaş Ceylan: Ecem Aknam, Ema Strunjak, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Eylül Durgun, Defne Başyolcu, Zeynep Palabıyık (L) , (Verda Akın Lal, Sude Elif, Ece Hitayca, İlayda Bianka, Zeynep Doğa, Maide Azra, Duru Aksu)
Setler:
25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)
25 - 18 (Kayseri Atletikspor lehine)
22 - 25 (Beşiktaş Ceylan lehine)
25 -19 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 24-23-29-25 (101 dakika)