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Kadınlar Voleybol 1. Lig 1. Hafta

Kayseri Atletikspor sezona Beşiktaş Ceylan’ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.

Kayseri Atletikspor sezona Beşiktaş Ceylan'ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.


Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin ilk haftasında evinde Beşiktaş Ceylan'ı 3-1 mağlup etti.


Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu


Hakemler: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı


Kayseri Atletikspor: Esra İnce, Deniz Emrelli, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L), (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)


Beşiktaş Ceylan: Ecem Aknam, Ema Strunjak, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Eylül Durgun, Defne Başyolcu, Zeynep Palabıyık (L) , (Verda Akın Lal, Sude Elif, Ece Hitayca, İlayda Bianka, Zeynep Doğa, Maide Azra, Duru Aksu)


Setler:


25 - 19 (Kayseri Atletikspor lehine)


25 - 18 (Kayseri Atletikspor lehine)


22 - 25 (Beşiktaş Ceylan lehine)


25 -19 (Kayseri Atletikspor lehine)


Süre: 24-23-29-25 (101 dakika)

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