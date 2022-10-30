Kadınlar Voleybol 1. Lig 3. Hafta

Kayseri Atletikspor evinde oynadığı maçta İba Kima Ted Ankara Kolejliler'i 3-1 yendi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor ligin 3.haftasında evinde İba Kima Ted Ankara Kolejliler'ini konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Kayseri Atletikspor ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Ömer Açıcı, Cihan Demir

Kayseri Atletikspor: Esra İnce, Deniz Emrelli, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar, Beyza Dursun, Merve Nur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz

İba Kima Ted Ankara Kolejliler: Emilia Vosoneyy, Selin Toy, Huri Naz Duruay, Nur Dilşah Kavas, İlayda Gözen, Melek Erdin, Elif İrem Akmeşe,

A.Kiribya Bozdeva, Ezgi Abanoz, Gönül Eda Köker, Dolunay Çetinkaya, Esra Ünal, Miray Su Keskin

Setler:

25-19 (Kayseri Atletikspor lehine)

19-25 (İba Kima Ted Ankara Kolejliler lehine)

25-23 (Kayseri Atletikspor lehine)

25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)

Süre: 25-25-27-26(103 dakika)