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Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu

Kadınlar Voleybol 1.

Lig B Grubu 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Ceylan ile Medipax Kayseri Atletikspor İstanbul'da karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Beşiktaş Ceylan 3-0 kazandı.


Salon: BJK Süleyman Seba İstanbul


Hakemler: Onur Coşkun, Funda Aktaş


Beşiktaş Ceylan: Kaiyi Ren, Ema Strunjak, Ecem Akkam, Dilay Özdemir, İlayda Eren, Sude Elif Budak, Ece, İlayda Mumcular, Bengisu Aygün, Eylül Durgun, Doğa Zeynep Yılmaz, defne Başyolcu, Zeynep Palabıyık, Duru Aksu


Medipax Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun, Deniz Emrelli , Mervenur Oktay, Halenur Baytemur, Berna Demirci, Tagle Leyva Patricia, Zeynep Batmaz, Esra İnce, Şevval Uçar


1.Set: 25-21


2.Set: 25-17


3.Set: 25-12

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