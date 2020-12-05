İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji: 0 - TED Ankara Kolejliler: 3

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 9.

haftasında evinde oynadığı maçta TED Ankara Kolejine 3-0 mağlup oldu.


Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi haftasında evinde oynadığı maçı kaybetti. Rakibi karşısında beklemediği bir mağlubiyet alan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada konuk ekip TED Ankara Kolejliler ilk seti 25-19, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti 25-20 kazanarak 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.


OSB Teknik Koleji ligde geride kalan 9 hafta sonunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.