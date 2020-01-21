Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları:0 - OSB Teknik Koleji:3

Kayseri'yi Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. grup'ta başarıyla temsil eden Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Sultanlar, Hatay deplasmanından da galibiyetle döndü.

Maç başından itibaren oyununu rakibine kabul ettiren Sultanlar, Hatay temsilcisi karşısında setlerde 16-25, 13-25, 12-25 üstünlük sağlayarak 3-0 kazandı. Bu galibiyetle ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak topladığı 29 puanla en yakın rakibinin 3 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat: 13.00'te Adıyaman Sporder Voleybol takımını misafir edecek.