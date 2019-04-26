İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kadir Has Orta Okulu şampiyon oldu

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Orta Okullar Futbol Turnuvasında Kadir Has Orta Okulu şampiyon oldu.


64 okulun katılımı ile yapılan Orta Okullar futbol turnuvasında rakiplerini tek tek geçen Kadir Has Orta Okulu final maçında Mustafa Kemal Paşa Orta Okulunu 4-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı. Üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Kadir Has Orta Okuluna kupanı ve madalyasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.