Kadir Has Orta Okulu yarı finale yükseldi

Kadir Has Orta Okulu futbol takımı 2-5 Nisan tarihleri arasında Niğde'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında adını bir üst tura yazdırdı.

Niğde'de oynadığı maçlarda rakiplerini tek tek geçen Kadir Has Orta Okulu son 32 takım arasına kalarak büyük bir başarıya imza attı. Niğde'de oynadığı maçlarda Niğde Kanuni Sultan Süleyman Orta Okulunu 3-0, Ankara Çankaya Necla Kızılbağ Orta Okulunu 6-4 ve Nevşehir İstiklal Orta Okulunu 8-0 ile geçen Kayseri Kadir Has Orta Okulu adını yarı finallere yazdırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adını son 32 takım arasına adını yazdıran Kayseri Kadir Has Orta Okulu Türkiye Şampiyonluğu istiyor. 32 takım 8'er takımlı 4 grup halinde mücadele edecek.

Kadir Has Orta Okulu Beden Eğitim Öğretmeni Murat Öztaş yaptıkları açıklamada, “ Zorlu Niğde grubundan 12 takım arasından istediğimiz neticeyi alarak hedeflediğimiz üst gruba çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımız emeklerinin karşılığını aldılar. İnşallah üst grubu geçip finallere de kalırız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Okulumuza ve başta Müdürümüz Erdem Sarıaslan'a teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.