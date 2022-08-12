Kadir Has Stadı 91 gün sonra kapılarını açacak

Geçen sezon 14 Mayıs'ta Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın ardından sessizliğe bürünen 32 bin 864 kişi kapasiteli Kadir Has Stadı, bu hafta Cumartesi günü oynanacak İstanbulspor maçı ile tekrardan futbol heyecanına ev sahipliği yapacak. Yüzde 100 kapasiteli taraftarın alınacağı statta, bütün hazırlıklar tamamlandı.

Cumartesi günü oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor maçı saat 19.15'te başlayacak.