Kadir Has Stadyumu son maça hazır

Hes Kablo Kayserispor'a ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyumu 2019-2020 sezonu ligin son maçına hazır.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 34. haftasında bugün saat 21.00'de Trabzonspor'u konuk edecek. 2019-2020 sezonunun son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda tek hedef 3 puan.

2009 yılından beri maçlarını Kadir Has Stadyumunda oynayan Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı.