Kadir Has Üniversitesi, kent incelemeleri araştırmasına Kayseri ile başladı

İstanbul-Kadir Has Üniversitesi'nin halka açık olarak başlattığı “Kayseri: Dinamo!” dersinin hocası ve öğrencileri 9 haftalık çalışmanın ardından beş günlük saha çalışması için Kayseri'ye geldiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret eden kent incelemeleri dersinin hocası ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Berker 1800'lü yıllardan başlayarak Kayseri'yi her yönüyle incelediklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı “Kayseri: Dinamo!” dersinin öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Bu dersin hocası olan ve aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı da olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, çalışmalarıyla ilgili Başkan Memduh Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Prof. Dr. Berker, Türkiye'nin üç büyük metropolünü besleyen Anadolu kentlerini incelemek amacıyla halka açık kent incelemeleri dersi başlattıklarını ve ilk olarak Kayseri'yi ele aldıklarını söyledi. Kayseri'yi; ekonomisi, şehir planlaması ve yapısı, nüfus yapısı ve hareketleri, üretim yapısı ve ilişkileri, kent idaresi ve siyasal yapı gibi özellikleriyle araştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Berker, “Kayseri'yi 1800'lerden bugüne gelerek her yönüyle 9 hafta boyunca inceledik. Beş gün süresince de Kayseri'de çalışacağız” dedi.

Kadir Has Üniversitesi'nin halka açık başlattığı Kayseri dersine farklı mesleklere mensup 30 kişi katıldı ve her bir öğrenci farklı yönleriyle Kayseri'yi araştırmaya başladı. Prof. Dr. Nihat Berker ve öğrencileri 9 hafta boyunca yaptıkları çalışmalar ve Kayseri'de gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla ilgili Başkan Memduh Büyükkılıç'a bilgi verdiler. Başkan Memduh Büyükkılıç da Kayseri ile ilgili açıklamalarda bulunarak araştırmalar katkıda bulundu ve “Kayseri: Dinamo!” dersinin öğrencileriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan tanıtım filmini izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de; istikrar, uyum, hoşgörü ve kurumlar arası dayanışmanın getirdiği bir bereketin yaşandığını belirtti. Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda yapılan bazı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan başta olmak üzere Kayseri'nin tarihi şahsiyetleri ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Prof. Dr. Nihat Berker'e Kültepe'de çıkarılan tabletlerin replikasını da hediye etti.

“ZİYARETİMİZ BİZİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU”

“Kayseri: Dinamo!” dersi ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nihat Berker, halka açık başlattıkları dersi 30 kişinin aldığını ve öğrencileriyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. 9 haftalık araştırma sürecinin ardından saha araştırması için Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Berk4er, Kayseri'yi daha iyi öğrenmek için beş gün yerinde çalışacaklarını kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın verdiği bilgiler ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da değerlendiren Prof. Dr. Nihat Berker, “Başkanımız müthiş aktif. Benim için mesleki olarak ilham kaynağı. Pozitif, insan odaklı ve enerjik bir yaklaşım gösteriyor. Belediyemizi ve Başkanımızı kutluyorum” dedi.