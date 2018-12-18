Kadir Has'ta Ali Şansalan düdük çalacak

Tur rövanş maçında Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Bu müsabakayı Çanakkale bölgesi Süper Lig Hakemi Ali Şansalan yönetecek.

Kadir Has Stadyumunda yarın saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşmada düdük çalacak Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesinden Önder Yılmaz ve Trabzon Bölgesinden Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi ise İstanbul Bölgesinden Mert Güzenge olarak belirlendi.

Ali Şansalan 2018-2019 sezonunda 1 kez Süper Lig, 1 kez TFF 1.Lig, 3 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

9 maç 4.hakem ve 24 maçta AVAR olarak görev alan Şansalan ayrıca Spor Toto Gelişim U-15 Ligi Türkiye Şampiyonasında ve TFF 3.Lig Play-Off maçında da görev yaptı.