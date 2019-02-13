Kadir Has'ta düdük Serkan Tokat'ın

haftasında 17 Şubat Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş arasında Pazar günü Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Serkan Tokat düdük çalacak.

Ankara Bölgesi hakemi olan Serkan Tokat bu sezon hem İstikbal Mobilya Kayserispor hem de Göztepe A.Ş ilk maçını yönetecek. Serkant Tokat'ın düdük çalacağı bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Serkan Tokat daha öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor'n ve Göztepe A.Ş 3'er maçında AVAR, VAR ve 4.Hakem olarak görev yaptı.

Tokat'ın görev yaptığı maçlar;

Beşiktaş 2-0 İ.M.Kayserispor -4.Hakem

İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor - AVAR

İ.M.Kayserispor 1-1 Bursaspor - AVAR

Aytemiz Alanyaspor 1-0 Göztepe A.Ş - AVAR

Göztepe A.Ş 0-0 Bursaspor - AVAR

Fenerbahçe 2-0 Göztepe A.Ş - AVAR