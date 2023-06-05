Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Kayseri’de kafası demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayseri'de kafası demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi Hayrat Sokak'ta 7 yaşındaki E.K.'nin kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkışınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası demir parmaklıklara sıkışan E.K.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Rahat nefes alan çocuğun ailesi ise itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.