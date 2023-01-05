Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kafası pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Cadde'de bulunan bir parke taşı fabrikasında meydana gelen olayda, işçi Yusuf G. (40) kafasını pres makinasına sıkıştırdı. Talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yusuf G.'nin cenazesi otopsi yapılma üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.