Kafes kuşları güzellikte yarıştı

Kayseri'de Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ve Erciyes Kafes Kuşları ve Yetiştiricileri Derneği iş birliği ile 12. Anadolu Kafes Kuşları Güzellik Yarışması düzenlendi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya; 50 şehirden 65 derneğin 505 üyesi ve toplamda 4 bin 626 kafes kuşu katıldı. 280 kategoride düzenlenen yarışmada uluslararası ve ulusal 30 hakemin standartlara uygun şekilde değerlendirerek puanladığı kuşlara dereceleri verildi. Bütün türdeki kuşların standartlara göre değerlendirildiğini söyleyen Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya; “12. Anadolu Kupası'nı Kayseri'de 4 bin 626 kuş katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Yarışmamıza 50 şehirden 65 derneğimiz 505 üyesi ile katıldı. Buradaki salonda 4 bin 626 kuş, 30 tane uluslararası ve ulusal hakemlerimiz tarafından puanlandı. 280 kategoride dereceleri asıldı. Bu hafta sonu Kayseri ve çevre illerdeki kafes kuşlarını seven arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Kuşları hakemlerimiz Dünya Kafes Kuşları Konfederasyonu'nun kitaplarındaki standartlara göre değerlendirdi. Her kuşun gagasından, kuyruğuna kadar standartları var. Bunların da puan kartları var. Kuşlar birer birer puanlanarak dereceler ve sonuçlar elde ediliyor. Biz federasyon olarak 2005 yılında kurulduk. Dünya yarışmalarında 130 tane altın madalya aldık. İstiklal Marşı'mızı 130 kere Avrupa ve dünyada dinlettik. Bizim çok büyük hedeflerimiz vardı ve bir tanesini gerçekleştirdik. Geçen yıl İstanbul'da dünya yarışması düzenledik. Daha büyük hedeflerimiz de var. Benim tüm insanlara söylemek istediğim; evlerine kafesle birer kuş alsınlar. Sorumluluktan uzaklaştığımız bir dünyada çocukları tamamen internet ortamında bırakmasınlar. Aldıkları kafes ve kuşlarla çocuklara sorumluluk öğretsinler” dedi.

Erciyes Kafes Kuşları ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hamdi Ünlüleblebici ise konuşmasında, “Burada güzel bir organizasyon yaptık. Bayağı da bir katılım oldu. Ben Büyükşehir Belediyemize ve bize yarışmada katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Bugün sabah 09.00 itibariyle salonumuzu halka açtık. İnşallah bütün Kayseri halkını buraya bekliyoruz. Böyle güzel bir organizasyonda bizi yalnız bırakmasınlar. Onların da çok güzel saatler geçireceklerine eminim” ifadelerine yer verdi.

Yarışmanın ardından 8-9 Ekim tarihleri arasında salon halka açılarak, vatandaşların kuşları görmesi için stantlar kuruldu.