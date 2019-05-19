Kafkasspor şampiyon oldu, oyuncular akardion eşliğinde Kafkas oyunları oynadı

Kayseri İkinci Amatör Küme A grubu takımlarından Kafkasspor, ligin bitimine 2 hafta kala yakın takipçisi Anadolu Yıldızları'nı 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrasında Kafkasporlu oyuncular formaları ile sahada akardion eşliğinde ''Şeşen'' oynayarak şampiyonluğu kutladılar

Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Anadolu Yıldızları'nı Fırat,Burak ve Seyit'in golleri ile 3-1 yenen Kafkasspor, İkinci Amatör Küme A Grubu'nda ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Yeşil-Beyazlı takımın taraftarları da sahaya girdi. Taraftarların yanında getirdiği akardion ile saha içinde oyuncular formaları ve kramponları ile ''Şeşen'' isimli Kafkas oyununu oynadı. Özellikle küçük bayan taraftarların oyunlara eşlik etmesi ise renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kafkasspor önümüzdeki sezon Birinci Amatörküme'de mücadele edecek.