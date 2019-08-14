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Kahraman baba, boğulmakta olan çocuğunu son anda kurtardı

Kayseri’de çocuğuyla birlikte havuzda yüzmeye giden bir vatandaş, boğulmak üzere olan oğlunu son anda kurtardı.

Kayseri'de çocuğuyla birlikte havuzda yüzmeye giden bir vatandaş, boğulmak üzere olan oğlunu son anda kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Develi ilçesinde bir havuzda gerçekleşti. 8 yaşındaki oğlu Ahmet E. ile beraber yüzmeye giden Sinan E., çocuğunun yüzerken videosunu çekmek istedi. Havuza atlarken dengesini kaybeden Ahmet E. suya girince batıp çıkmaya başladı.


Oğlunun boğulmakta olduğunu fark eden Sinan E., hemen suya atladı ve Ahmet E'yi havuz kenarına çıkararak son anda kurtardı. Babasının kahramanlığı sayesinde boğulmaktan kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

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