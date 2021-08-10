Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor

İlçede ihtiyaçları gidermek üzere çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi 30 civarında cami, okul, Kur'an kursu, sağlık ocağı, sosyal tesis inşaatlarını yapmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda Şirintepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kur'an Kursu'nu inceledi. Projeleri Melikgazi'de ihtiyaçlara göre hazırladıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kur'an Kursu'muzda incelemelerde bulunduk. İhalesini yapıp inşaatını hemen başlamıştık. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu bölgenin bu nüfusun ihtiyaç duyduğu Camii ve Kuran kursu da inşallah bu sene itibariyle tamamlanmış olacak. Hayırlı nesiller yetiştirme yolunda, hemşerilerimize en iyi hizmetleri ulaştırmak için, gayretle çalışıyoruz. Cenab-ı Allah kazasız belasız inşaatın bitmesini nasip etsin. Buradaki vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şu anda bu tarz inşaatı devam eden, ihalesi yapılmış olan 30 civarında cami, okul, Kur'an kursu, sağlık ocağı, sosyal tesis inşaatlarımız Melikgazi'de devam ediyor. Dolayısıyla mahallemizin ihtiyaçlarını bu alanlarda karşılamaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.