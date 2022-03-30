Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi

Kayseri'de freni patlayan kamyonun şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için ara yola girdi. Kaldırıma çarparak takla atan kamyonet sürücü yaralanırken, şoförün canını hiçe sayarak ara yola girmesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki Malatya yolu üzerinde meydana gelen olayda, Ahmet Aksoy yönetimindeki 38 FV 350 plakalı kamyonun freni, rampa aşağı inerken patladı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçları gören Ahmet Aksoy, aracın olmadığı ara yola girdi. Refüje çarpan kamyon takla atarken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralı Ahmet Aksoy, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın görgü tanığı bir vatandaş, kamyonun frenini patladığını, kırmızı ışıkta duran araçlara çarpmamak için takla attığını söyledi.

Öte yandan, freni patlayan kamyonette, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.