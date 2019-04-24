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Kahramanmaraşlı milli güreşçi İbrahim Kar ameliyat oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’lu Milli Güreşçi İbrahim Kar, Türkiye şampiyonasında sakatlık geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'lu Milli Güreşçi İbrahim Kar, Türkiye şampiyonasında sakatlık geçirdi.


Türkiye Şampiyonası sırasında sakatlanan Milli Güreşçi İbrahim Kar, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Milli güreşçiye hastanede ön çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun, başlangıç fizyoterapisinin ardından 1 ay içinde salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 2.5 ay sonra koşulara başlayacağı öngörülüyor.

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