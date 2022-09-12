Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde ücretsiz dondurma dağıtıldı

Kayseri'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda düzenlenen festivalde Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinin stantları bulunurken aynı zamanda Kahramanmaraş ve Kayserili vatandaşların kaynaşması sağlandı. Hava sıcaklığının yoğun olduğu saatlerde vatandaşlara ücretsiz Maraş dondurması ikram eden Alpedo-Kervan'ın bulunduğu stant yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ın turizm elçisi olduklarını ifade eden Alpedo - Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Geçen yıl yapılan organizasyona katılmıştık ve bu yıl da geldik. Hem Kayserili hem de Kahramanmaraşlı dostlarımız ile burada doğal Maraş dondurmasını paylaşıyoruz. Kayseri ile Kahramanmaraş kardeş şehir ve bu mutluluğu bu kardeşliği hep beraber burada yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ı Türkiye'nin her yerinde temsil edebilmek için gayret gösteriyoruz. Bizler Kahramanmaraş'ı tanıtabilmek için seferber olduk ve bu gayretimizi Kayseri'de de gösteriyoruz” dedi.

Satır ile dondurma kesme şovunu ise yüzlerce vatandaş izledi.